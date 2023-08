Digitaler Zwilling Münchberg: Nominierung für Digital Award

Mit dem sogenannten digitalen Zwilling können Bürger der Stadt Münchberg sehen, wie ihre Stadt in Zukunft aussehen könnte. So soll er allen Bürgern unter anderem einen besseren Zugang zur Zukunftsvision „KUL-City“ bieten und Hausbesitzer motivieren, ihre Leerstände zu sanieren und wieder zu vermieten. Vor knapp zwei Monaten hat die Stadt ihn offiziell vorgestellt – jetzt könnte es schon bald einen Preis dafür geben:

So der Münchberger Bürgermeister Christian Zuber. In Zukunft soll der digitale Zwilling zu einem entscheidenden Baustein in der Planung von Projekten werden. So könne man zum Beispiel dank des Zwillings bereits vorab prüfen, welche Baumaßnahmen in der Stadt umsetzbar sind, so Zuber weiter.