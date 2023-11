Digitaler Pendler- und Rückkehrertag: Infos zum Wohnen und Arbeiten in Thüringen

Nach einer Zeit in der Großstadt oder im Ausland zieht es viele doch zurück in ihre Heimat. Der Saale-Orla-Kreis veranstaltet für diese Menschen heute wieder den sogenannten Pendler- und Rückkehrertag. Der findet digital statt. Zuhause am PC können sich Interessierte Infos zum Wohnen und Arbeiten in Thüringen einholen. Das Team der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung stellt euch in einer Video-Konferenz oder per Telefon auch freie Stellen in der Region vor. Der digitale Pendler- und Rückkehrertag findet zwischen 10 und 14 Uhr statt.

