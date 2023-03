Digitale Verwaltung: Judith Gerlach besucht Hochschule Hof

Jeder, der auf eine Behörde muss, kennt das: Bei jedem Termin muss man seine Daten angeben. Der Weg zur Digitalen Verwaltung ist also noch lang. Seit zwei Jahren arbeitet die Hochschule Hof an Lösungen mit dem Kompetenzzentrum für Digitale Verwaltung. Digitalministerin Judith Gerlach hat sich jetzt vor Ort erste Ergebnisse zeigen lassen. So ist zum Beispiel ein Digitaler Behördenzwilling entstanden, der bei der Bearbeitung von Anträgen und Formularen hilft. Dabei sammelt eine Bürgercloud alle wichtigen Daten, die die Kommunen automatisch abrufen können.