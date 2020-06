Digitale Vertreterversammlung der Sparda-Bank Ostbayern: Zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2019

Zum ersten Mal in der knapp 90-jährigen Geschichte der SpardaBank Ostbayern fand die Vertreterversammlung in diesem Jahr in digitaler Form statt – eine direkte Folge der Corona-Pandemie. Vorstandsvorsitzender Michael Gruber konnte dabei per Videobeitrag über zufriedenstellende Zahlen für das Jahr 2019 berichten. So stieg die Bilanzsumme der Sparda-Bank Ostbayern um 5,59 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro, die ausgegebenen Kredite an Kunden um 8,7 Prozent auf über 1,5 Milliarden Euro und die Einlagen der Kunden nahmen um 5,79 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro zu. Insgesamt konnte ein Bilanzgewinn in Höhe von 2,15 Millionen Euro verzeichnet werden.