Digitale Schulen: Mehr als 500.000 Euro für Hofer Land

Funktioniert der der Digitale Unterricht in Zeiten von Corona nun oder eher nicht – dazu gibt es keine einstimmige Meinung. Die Politik sieht aber offensichtlich weiter Handlungsbedarf. Vom Bund gibt es nun weitere 500 Millionen Euro, um die Schulen aufzurüsten. Auch Stadt und Landkreis Hof erhalten etwas von den Geldern. Demnach gehen knapp 440.000 Euro an die städtischen Schulen, gut 130.000 Euro an den Landkreis und rund 10.000 Euro an die Gemeinde Berg. Das teilt der Grünen-Landtagsabgeordnete Tim Pargent aus Bayreuth mit.