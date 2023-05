Digitale Schule der Zukunft: Realschule Naila rüstet um

Overheadprojektoren und grüne Kreidetafeln kennt ihr bestimmt noch aus eurer eigenen Schulzeit. Inzwischen werden die Schulen aber immer digitaler: In vielen Klassenzimmern gibt es schon Dokumentenkameras und digitale Tafeln, sogenannte Smartboards. Auch die Realschule in Naila nimmt jetzt am Pilotprojekt „Digitale Schule der Zukunft“ des Bayerischen Kultusministeriums teil.

Schon seit Schuljahresbeginn läuft das Projekt in den siebten und achten Klassen an der Realschule in Naila. Statt mit Stift und Papier arbeitet da jeder Schüler mit seinem eigenen Tablet. Die Lehrer verteilen ihre Arbeitsblätter also nur noch digital an alle Schüler. Außerdem haben sie jederzeit Einblick in die Tablets und können so schneller korrigieren und Hilfestellungen geben. Die Tablets müssen die Schüler selbst anschaffen. Es gibt aber finanzielle Unterstützung vom Freistaat Bayern. Die Realschule Naila will die digitale Technik auch immer weiter ausbauen: In Zukunft sollen die Klassen sieben bis zehn dauerhaft mit Tablets arbeiten können.