Digitale Schule der Zukunft: Realschule in Helmbrechts bei Pilotprojekt dabei

Früher gab es in der Schule Heft und Füller. Heutzutage sind die Schulen viel digitaler unterwegs. Die Schüler arbeiten im Unterricht zum Teil mit Tablets. So darf sich die Realschule Helmbrechts ab sofort „Digitale Schule der Zukunft“ nennen. Das ist ein Pilotprojekt des Bayerischen Kultusministeriums. Die 5. und 7. Klassen der Realschule Helmbrechts bekommen jetzt also staatlich bezuschusste Tablets. Stück für Stück sollen auch weitere Klassen nicht mehr nur analog lernen. Die grafischen Abbildungen und Funktionen öffnen eine neue Welt des Verstehens. Sie würden aber noch nicht ganz das klassische Heft oder Buch ersetzen. Das Zusammenspiel zwischen analog und digital könne den Lernerfolg noch erhöhen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.