Digitale Schatzsuche: Großes Geocaching-Event in Klingenthal

Dass eine Schatzsuche nicht nur etwas für Kinder ist, zeigt sich am Geo-Caching. Diese digitale Form der Schnitzeljagd begeistert auch viele Erwachsene. Mit Hilfe von GPS-Daten suchen sie unterschiedliche Verstecke in der Region. In der Sparkasse Vogtland Arena in Klingenthal läuft heute von 12 bis 18 Uhr ein riesiges Geocaching-Event. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 2.500 Teilnehmenden. Neben den eigentlichen Spielrunden gibt es für die Besucher auch einige Händlerstände und Spiele für Kinder.