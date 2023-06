Digitale Lücke schließen: Stadt Naila arbeitet an eigener Glasfaserverkabelung

Die Stadt Naila will die „digitale Lücke“ zwischen den verschiedenen öffentlichen Einrichtungen schließen. Sie arbeitet daher an einer stadteigenen Glasfaserverkabelung. Die soll zum Beispiel das Rathaus, die Feuerwehr, den Bauhof und Schulen verbinden. Ziel des Projekts ist es, Serverkapazitäten besser auszulasten. Endgeräte sollen über ein Netzwerk auf die Server in anderen Einrichtungen zugreifen können und auf diese Weise auch deren Ressourcen nutzen können. So spart sich die Stadt langfristig Hardware, Programme und Lizenzen. Im ersten Bauabschnitt wurden schon die Grundschule und die Mittelschule über eine interne Datenverkabelung miteinander verbunden. Jetzt ist auch das Bahnhofsgebäude angeschlossen.