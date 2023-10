Digitale Läden in Hochfranken: Onkel Emil in Leupoldsgrün

In einer Woche (20.10.) eröffnet in Leupoldsgrün ein neuer Laden. Das ist ein digitaler Dorfladen, bei dem ihr Montag bis Samstag rund um die Uhr einkaufen könnt. Damit ist die Nahversorgung in Leupoldsgrün wieder gesichert, schreibt die Gemeinde. Die Inhaber des Ladens sind Christian Ertl und Domenic Strobel.

Mit ihrem Laden „Onkel Emil“ wollen sie einerseits ältere, weniger mobile Menschen erreichen. Die können eben nicht in die nächste Stadt zum Supermarkt fahren. Die flexiblen Öffnungszeiten und die Regionalität sollen aber auch andere Kunden anlocken. Das Sortiment vergleicht Christian Ertl mit dem eines Supermarkts, nur eben in kleiner Form. Den Laden betreten und zahlen könnt ihr mit einer EC- oder Kreditkarte. Nach der Eröffnung nächste Woche ist auch oft Personal vor Ort, um euch die Technik zu erklären, verspricht Christian Ertl.