Digitale Hochzeitsgesellschaft: Trauung in Wunsiedel mit Videokonferenz

Wenn die Corona-Zahlen weiter sinken, dann soll es in der kommenden Woche erste größere Lockerungen in der Gastronomie oder der Kultur geben. Den schönsten Tag des Lebens müssen viele aber immer noch ziemlich einsam verbringen. Bis Hochzeiten wieder mit einer größeren Gesellschaft möglich sind, dauert es noch. Wunsiedel macht es jetzt aber doch möglich, dass Familie und Freunde bei der Trauung mit dabei sein können – und zwar digital zugeschaltet per Videokonferenz. Das Paar Kathrin und Lukas Resch aus Selb hat am Wochenende den Anfang gemacht. Künftig will Wunsiedel die digitale Trauung regelmäßig anbieten.