Digitale Gesundheitsversorgung: Franken ist neue Modellregion

Manche Ärzte bieten schon Videosprechstunden an. Mittlerweile gibt es auch das E-Rezept. Es gibt aber noch viel mehr digitale Möglichkeiten, auch im Gesundheitsbereich. Dazu gibt es in Deutschland jetzt noch eine Modellregion für digitale Gesundheitsversorgung. Die liegt bei uns in Franken. Mit dabei sind also auch Ärzte hier aus Oberfranken. Ziel ist es, digitale Anwendungen in den Alltag der Menschen einzubauen. Die Digitalisierung soll laut dem bayerischen Gesundheitsminister Holetschek keine Zusatzbelastung sein. Sie soll konkret helfen, um die Behandlungsqualität in Gesundheit und Pflege zu verbessern. Digitale Anwendungen könnten vor allem die Pflege positiv beeinflussen. Sie könnten Pflegekräfte entlasten.