Digitale Fußgängerzone: Mutmacher in Marktredwitz

Der Frühling ist eigentlich die Zeit, in der man mehrere Menschen in den Fußgängerzonen trifft. Jetzt während der Corona-Krise ist das nicht so – wegen der Ausgangsbeschränkungen bleiben die Menschen zu Hause. In der Fußgängerzone von Marktredwitz zu shoppen geht jetzt aber trotzdem – dank der digitalen Fußgängerzone. Wiktoria Kleindienst von dem Unternehmen Dynamic commerce, das sie initiiert hat, erklärt, wie die digitale Fußgängerzone funktioniert:

Damit wird der Einzelhandel unterstützt. Nutzen kann die Plattform jeder.

Zum Shop gehts hier.