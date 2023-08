Digitale Fahrzeugzulassung: Einschränkungen bei der Zulassungsstelle in Plauen

Ab diesem Monat müssen wir nicht mehr aufs Amt, wenn wir unser Auto zulassen wollen. Es tritt nämlich die neue Fahrzeugzulassungsverordnung in Kraft. Damit soll die KfZ-Zulassung komplett digital funktionieren. Autofahrer dürfen direkt mit der digitalen Zulassung am Straßenverkehr teilnehmen. Das Warten auf Fahrzeugpapiere und Plakette ist damit hinfällig. Die KfZ-Zulassungsstelle in Plauen muss mit einem Softwareupdate noch nachrüsten. Deswegen hat die Zulassungsstelle heute schon ab 15 Uhr geschlossen. Die Führerscheinstelle arbeitet hingegen wie gewohnt. Am Samstag sind beide Stellen geschlossen.