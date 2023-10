Digitale Dorfläden: Waldsteinlädla-Inhaber eröffnen neuen Laden

Immer mehr digitale Läden sollen die Versorgung auf dem Land sicherstellen.

Vor anderthalb Jahren haben Leonhard König und Pascal Timmel das Waldsteinlädla in Zell im Fichtelgebirge eröffnet. Dort findet ihr im Prinzip die wesentlichen Produkte, die es auch im Supermarkt gibt, nur eben vereinfacht. Die beiden sind zufrieden mit den Geschäften und arbeiten jetzt an einem neuen Konzept.

Die beiden wollen 24-Stunden-Dorfläden in Modulbauweise anbieten. Das wollen sie Kommunen anbieten. In einer unterfränkischen Kommune eröffnen sie bald einen solchen Laden.

sagt Leonhard König. Innerhalb von vier Monaten sollen die Läden in Betrieb gehen, so das Versprechen der beiden Unternehmer. Die Kommunen müssten sich dabei um nichts kümmern.