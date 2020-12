Digitale Bürgerstunde: Hofer Oberbürgermeisterin beantwortet eure Fragen

Am Ende des Jahres lassen viele Städte und Gemeinden das Jahr nochmal vorüberziehen. Auch das geht in diesem Corona-Jahr natürlich nur online. Heute (FR) steht die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla für Fragen virtuell zur Verfügung. Von 16 bis 17.30 Uhr beantwortet Döhla diese in der ersten digitalen Bürgerstunde der Stadt Hof. Auf der Homepage der Stadt könnt ihr die Bürgerstunde anschauen. Neben Döhla ist unter anderem auch der Geschäftsführer der Stadtwerke Hof, Jean Petrahn bereit, Fragen zu klären. Mehr Infos darüber, wie ihr euch dafür anmelden könnt findet ihr hier: