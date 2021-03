‚Digitale Bildungsregion in Bayern‘: Qualitätssiegel für Hofer Land

Digitalisierung spielt zur Zeit eine entscheidende Rolle. Besonders in Schulen muss diese weiter gefördert und vorangetrieben werden. Dass das Hofer Land dabei aber schon auf dem richtigen Weg ist, hat jetzt die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel „Digitale Bildungsregion in Bayern“ gezeigt. Für dieses hatten sich Stadt und Landkreis Hof im Herbst vergangenen Jahres beworben. Um Zukunftsperspektiven für das Hofer Land zu fördern, trägt die digitale Bildung einen entscheidenden Teil bei. Dabei werden Personen aller Altersgruppen einbezogen – vom Kindergarten bis zu Senioren. Schon 2018 haben Stadt und Landkreis Hof ein Qualitätssiegel als „Bildungsregion in Bayern“ bekommen.

