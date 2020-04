Digitale Bildungsregion: Alle kreisfreien Städte und Landkreise in Oberfranken sind dabei

Gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Krise, ist die Digitalisierung extrem wichtig. Von zu Hause aus lernen oder arbeiten ist schließlich nur durch sie möglich. In Oberfranken tragen jetzt alle kreisfreien Städte und Landkreise das Siegel Digitale Bildungsregion. Dadurch beschäftigen sich die Regionen noch mehr mit dem Thema, sodass sich junge Menschen noch besser in der digitalen Welt zurecht finden. Digitalisierung gemeinsam zu gestalten oder die Vermittlung von Kompetenzen für eine digitalisierte Welt gehören zu den Handlungsfeldern der digitalen Bildungsregionen. Der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Rainer Ludwig, betont in einer aktuellen Mitteilung: Dass ganz Oberfranken nun „Digitale Bildungsregion“ sei, zeuge davon, wie fortschrittlich und zukunftsorientiert die Kreise und Kommunen arbeiten.