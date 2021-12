Digitale Betreuung: LamiKita mit Förderpreis ausgezeichnet

Kinder und Jugendliche hat die Corona-Pandemie besonders hart getroffen, schließlich konnten sie ihre Freunde kaum noch sehen. Die LamiKita in Rehau hat sich etwas Besonderes überlegt, um den Kindern den Kontakt mit Gleichaltrigen trotzdem zu ermöglichen. Sie hat ein digitales Betreuungsangebot mit Spielen und Experimenten erstellt. Das Konzept hat auch die Jury von „Kindergarten heute“ überzeugt. Sie hat die LamiKita für ihre Idee mit einem Förderpreis und einem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro ausgezeichnet. Das Magazin hatte den Wettbewerb anlässlich seines 50. Jubiläums ausgeschrieben. Es wollte damit die Arbeit in Kitas unter Pandemie-Bedingungen hervorheben.