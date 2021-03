Digitale Baugenehmigung: Bauanträge im Landkreis Hof ab sofort digital möglich

Wer im Landkreis Hof etwas bauen will, muss dazu nicht mehr unbedingt auf die Behörde. Seit anderthalb Jahren nimmt der Landkreis jetzt schon am Pilotprojekt „Digitale Baugenehmigung“ teil. Seitdem sind im Hintergrund schon viele Vorbereitungen gelaufen. Heute ist das Projekt in die Testphase gestartet. Damit kann jeder Anträge online ausfüllen, Baupläne hochladen und sie direkt an die Mitarbeiter im Landratsamt senden. Der Hofer Landrat Oliver Bär:

Und das geschieht jetzt alles zentral: Bauanträge muss ab sofort jeder im Landratsamt einreichen und nicht mehr bei der Gemeinde – egal ob digital oder in Papierform.

www.landkreis-hof.de/dienstleistungen/bauwesen/