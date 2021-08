Digital Verein(t): Unterstützung für Vereine im Landkreis Wunsiedel

Egal ob auf Arbeit, in der Schule oder in der Freizeit – Die Bedeutsamkeit der Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Auch Vereine sollen davon profitieren können. Die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach hat heute in Selb die Aktion „Digital Verein(t)“ gestartet. Das bayerische Staatsministerium für Digitales unterstützt im Rahmen der Aktion, Vereine und Ehrenamtliche dabei, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen.

…so Gerlach. Los geht’s am ersten September mit dem Workshop „Öffentlichkeitsarbeit im Verein – Homepage sicher gestalten“. Außerdem stehen den Vereinen mobile Teams zur Verfügung, die dabei helfen, die richtigen digitalen Lösungen zu finden. In den kommenden Tagen werden alle Vereine im Landkreis Wunsiedel, entsprechende Anmeldeunterlagen erhalten.