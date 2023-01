Digital verein(t): Neuer Workshop zum Thema Homepage gestalten

In den Vereinen der Region engagieren sich viele Ehrenamtliche. Die müssen sich in manche Bereiche erst einmal reinfuchsen. Ein Beispiel ist die Öffentlichkeitsarbeit auf der Homepage. Im Landkreis Wunsiedel gibt’s daher unter dem Motto „Digital verein(t)“ regelmäßig Workshops zum Thema Digitalisierung. Beim nächsten Termin am 6. Februar im Landratsamt geht es darum, wie Vereine eine Website erstellen können, was sie dort veröffentlichen sollen und wie andere Menschen auch auf die Inhalte der Homepage aufmerksam werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Ihr müsst euch vorher also anmelden. Das geht noch bis zum 2. Februar.

Am: Montag, 06. Februar 2023

Um: 17:00 Uhr

Wo: Im Sitzungssaal des Landratsamtes

Anmeldung bei: Elisabeth Golly, Ehrenamtskoordinatorin

E-Mail: elisabeth.golly@landkreis-wunsiedel.de