Digital-Lotsen-Sachsen: Projekt zur Digitalisierung von Kommunen verlängert

In vielen Kommunen fällt noch immer viel Papierkram an, weil die Digitalisierung noch nicht weit genug fortgeschritten ist. Hilfestellung dabei bieten sogenannte Digital-Lotsen. Der Freistaat Sachsen hat gemeinsam mit dem sächsischen Städte- und Gemeindetag im Landratsamt in Plauen nun den zweiten Fördervertrag für die Digital-Lotsen-Sachsen unterzeichnet. Das Projekt bekommt jährlich eine Förderung in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Derzeit gibt es vier solcher Lotsen, die wiederum Digital-Navigatoren coachen. Die helfen dann vorwiegend kleinen und mittleren Gemeinden bei der Digitalisierung. Sie sorgen für mehr digitale Kompetenz und langfristig damit auch für mehr digitale Verwaltungsangebote für die Bürger.