Digital Donnerstag: Die sozialen Medien und der Rechtsextremismus

Corona hat viele anderen Themen unserer Gesellschaft ja verdrängt – verschwunden oder gar besser geworden sind die meisten Probleme dadurch natürlich nicht. Im Gegenteil: Im Internet werden fleißig Verschwörungsmythen geteilt – gerne auch von denen, die die Demokratie ablehnen.

Am Digitalen Gründerzentrum Einstein 1 geht es heute Abend beim sogenannten Digital Donnerstag genau darum. Autor Holger Marcks spricht bei einer virtuellen Podiumsdiskussion. Er hat das Buch Digitaler Faschismus – Die sozialen Medien als Motor des Rechtsextremismus geschrieben. Marcks will aufzeigen, wie Rechtsextremismus, Verschwörungsbewegungen und Polarisierung mit den sozialen Medien zusammenhängen, heißt es in einer Mitteilung. Dabei will er auch aufzeigen, wie Demokratien auf diese Entwicklung antworten können. Wie Faschisten dabei ihre Zielgruppe erreichen und so Filterblasen entstehen, erörtert danach Einstein 1-Geschäftsführer Herrmann Hohenberger. Mehr Infos zur Veranstaltung findet ihr hier:

Los gehts um 19 Uhr 30 und geht bis 21 Uhr.

Die Veranstaltung wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

