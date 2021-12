Dieses Wochenende: Impfaktionen auf einen Blick

Währenddessen steigt die Quote für die Booster-Impfungen im Hofer Land täglich beträchtlich an. Möglich machen das die regelmäßigen Impfaktionen der Hausärzte und des gemeinsamen Impfzentrums für Stadt und Landkreis Hof. Auch in den kommenden Tagen können sich Interessierte wieder ihre Spritze abholen.

Die Liste für dieses Wochenende ist lang. Eine Möglichkeit zum Impfen gibt es heute und morgen wieder im Foyer der Freiheitshalle Hof. Geimpft wird heute außerdem im Kopfzentrum MU Dr. Helena Maresova in Naila sowie im Ärztehaus in Naila in der Praxis Jens Willberg. In Berg gibt es eine Impfaktion in der Grundschulaula. Am Sonntag gibt es ebenfalls unterschiedliche Möglichkeiten, sich eine Impfung abzuholen. Und zwar in der Turnhalle in Töpen, und in den Hausarztpraxen Dr. Eberlein und Dr. Voit in Schwarzenbach/Wald. Das Klinikum Fichtelgebirge veranstaltet morgen gemeinsam mit der Bundeswehr und dem BRK eine Sonderimpfaktion für alle Impfwilligen im Landkreis Wunsiedel. Sie findet von 10 bis 13 Uhr im Impfzentrum Wunsiedel statt.