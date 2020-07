Dieser Film eröffnet Hofer Filmtage : Und morgen die ganze Welt

In Zeiten von Corona muss vieles anders als gewohnt stattfinden. So auch die Hofer Filmtage. Die finden in diesem Jahr als duales Modell statt. Es gibt sowohl Präsenzvorstellungen, als auch eine OnDemand-Abrufplattform. Außerdem soll es einen Live-Stream geben. Jetzt geben die Verantwortlichen auf ihrer Website bekannt, welcher Film die 54. Internationalen Hofer Filmtage eröffnet. Und morgen die ganze Welt heißt er. Julia von Heinz, die schon viele Jahre Filme bei den Filmtagen zeigt, eröffnet damit das Festival. Und morgen die ganze Welt ist ein gesellschaftspolitisches Drama – den Trailer dazu findet ihr hier. Filmtageleiter Thorsten Schaumann bezeichnet den Film als aufrüttelndes Statement gegen Populismus. Sie zeige damit: Kino lebt!