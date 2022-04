Dieselpreise werden zur Belastung von Busunternehmen: Rainer Ludwig kritisiert Bund

Die hohen Dieselpreise machen auch den Busunternehmen zu schaffen. Der Freie Wähler Landtagsabgeordnete für Wunsiedel und Kulmbach Rainer Ludwig kritisiert den Bund für die halbherzigen Entlastungen, Er fordert unter anderem eine Senkung der Mehrwertsteuer und das Streichen der Energiesteuer. Die will der Bund zumindest senken. Das sei aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, kritisiert Theresa Will, Geschäftsführerin eines Busunternehmens aus Stadtsteinach, das Rainer Ludwig vor kurzem besucht hat. Das Unternehmen verliere über 500 Euro täglich durch die extrem gestiegenen Dieselkosten. Die geplante Senkung der Energiesteuer kompensier diese Kosten nicht mal ansatzweise. Will fordert Lösungen, sonst gebe es bald keine Beförderung für die Kinder. Rainer Ludwig erneuert in der Mitteilung seine Forderung nach unbürokratischen Hilfen vom Bund.