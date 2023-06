Diensthund Hunter: Vierbeiniger Nachwuchs für das Polizeipräsidium Oberfranken

Der elf Wochen alte „Hunter“ verstärkt das Polizeipräsidium Oberfranken. Der belgische Schäferhund wird in den kommenden zwei Jahren in Bayreuth zum Diensthund ausgebildet. Dabei ist er einem festen Hundeführer zugeteilt, der ihn ausbildet und seine ganze Dienstzeit über führt. So entsteht eine enge Beziehung zwischen Hundeführer und Diensthund, ein wichtiger Faktor in Extremsituationen. Jetzt ist die Ausbildung noch relativ spielerisch, später wird „Hunter“ nochmal spezialisiert, zum Beispiel als Suchhund für Sprengstoff oder Rauschgift. Danach und nach einem Medizincheck ist „Hunter“ dann bereit für die ersten Einsätze.

