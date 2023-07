Dienstag starten die Wagner-Festspiele: Rathaus veröffentlicht Gästeliste

Am kommenden Dienstag starten die Wagner-Festspiele in Bayreuth. Den Auftakt macht die Oper „Parsifal“ in einer Neuinszenierung. Mit dabei sind wieder hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Neben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger werden noch viele weitere Vertreter der Staatsregierung auf dem Grünen Hügel erwartet. Auf der Gästeliste stehen auch Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die beiden früheren bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein und Edmund Stoiber, und viele weitere Festspiel-Dauergäste, wie zum Beispiel Fürstin Gloria von Thurn und Taxis und Schauspielerin Maria Furtwängler.