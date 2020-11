Dienstag meist wolkig mit etwas Sonne in Alpennähe

München (dpa/lby) – Der Dienstag wird in Bayern meist wolkig. Nur an den Alpen und im Vorland zeigt sich zeitweise die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst in München mitteilte. Nördlich der Donau ist es stark bewölkt. Im Norden Frankens kann es etwas regnen. Sonst ist es überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad im Frankenwald und bei 13 Grad im Alpenvorland.

In der Nacht zu Mittwoch klart der Himmel nach der DWD-Prognose auf. Der Tag startet mit zähem Nebel und Hochnebel, danach folgt viel Sonne.