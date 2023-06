Diebstahl auf Friedhof: Schwere Bronzefigur in Plauen verschwunden

Sowas muss man erstmal wegschleppen: Auf dem Friedhof an der Badestraße in Plauen haben Unbekannte eine manngroße Bronzefigur von einem Familiengrab gestohlen. Die Figur ist über 100 Jahre alt und wiegt zwischen 50 und 100 Kilo, so die Polizei. Außerdem war sie fest mit einem Betonsockel verbunden. Der Stehlschaden liegt immerhin bei 10.000 Euro.

Wer am Friedhof an der Badestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich bitte als Zeuge bei der Plauener Polizei melden. Die Bronzefigur muss zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagabend weggekommen sein.