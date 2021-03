Diebstahl am helllichten Tag: Auto verschwindet auf Marktredwitzer Parkplatz

Es ist schon manchmal unglaublich, wie am helllichten Tag mitten auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes einfach ein Auto verschwinden kann. In Marktredwitz ist aber genau das gestern früh passiert. Ein Mann stellte seinen weißen Ford Edge auf dem Edeka-Parkplatz in der Klepperstraße ab. Als er nach anderthalb Stunden wiederkam, war es plötzlich weg. Die Kripo Hof ermittelt jetzt und bittet um Hinweise. Wer etwas auf dem Parkplatz beobachtet hat oder weiß, wo der Wagen mit dem Kennzeichen „MAK-SJ 777“ ist, soll sich bitte melden.

Tel.: 09281 704-0