Diebestour durch Bayern: Serieneinbrecher soll auch in Hochfranken aktiv gewesen sein

Während Viele im Frühjahr zum Schutz ihrer Angehörigen darauf verzichtet haben, sie im Seniorenheim zu besuchen, hat jemand eine Diebestour durch etliche Heime gestartet. Überall in Bayern gab es Fälle, auch bei uns in der Region. Die Polizei im Landkreis Dachau und die Polizei in Ingolstadt hatten nach Einbrüchen dort mit einem Mann mittleren Alters zu tun. Die Ingolstädter Ermittler sind schließlich der Vermutung nachgegangen, dass der Mann ein Serientäter sein könnte und haben Kontakt zu ihren Kollegen in anderen Regierungsbezirken aufgenommen. Die Spuren an den jeweiligen Tatorten haben die Vermutung schlussendlich bestätigt. Im Oktober haben Polizisten den Mann in der Nähe von Deggendorf festgenommen, seitdem sitzt er in einer Justizvollzuganstalt. Mindestens 16 Einbrüche soll er seit Herbst 2019 begangen haben – nicht nur in Seniorenheimen, sondern beispielsweise auch in Pfarrämtern und Vereinsheimen. Vermutlich ist er auch für den Einbruch in einen Kindergarten in Selb verantwortlich. Außerdem soll er im April in Seniorenheime in Marktredwitz und Wunsiedel eingestiegen sein.