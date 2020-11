Diebesstahlserie aufgeklärt: Polizei fasst Höschendieb in Hof

Auch die Unterwäsche muss trocknen – doch wenn sie danach nicht mehr am Wäscheständer hängt, geht es nicht mit rechten Dingen zu. So ist es einer Frau in den vergangenen Wochen in Hof gegangen. Insgesamt sind bei ihr 22 Damenslips verschwunden. Die Polizei hatte bald einen 29 Jahre alten Mann im Visier, der ganz in der Nähe der Frau wohnt. Am Freitag durchsuchten die Beamten dann seine Wohnung und fanden insgesamt 54 Damenslips, die es auf einen Wert von mehreren hundert Euro bringen. Der Mann gab schließlich zu, sie gestohlen zu haben. Die Hofer Polizei bittet jetzt alle Frauen, die auch seit einigen Wochen ihre Höschen vermissen, sich bei ihr zu melden.

Tel.: 09281 704-0