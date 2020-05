Diebesserie im Vogtland: Gericht verurteilt Angeklagte wegen Bandendiebstahls

Es hat nicht für alle Taten Beweise gegeben – Am Ende haben aber dem Amtsgericht Auerbach genügend ausgereicht, um die Angeklagten wegen schweren Bandendiebstahls zu verurteilen, zumindest die beiden Männer. Der eine bekam 10 Monate auf Bewährung, der andere nach Jugendstrafrecht ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung. Bei den drei Frauen hat das Gericht einfachen Bandendiebstahl festgestellt. Sie bekamen jeweils sechs Monate auf Bewährung, bei zwei von ihnen ist es eine Jugendstrafe.

Die Diebesbande war ab April 2017 in verschiedenen Geschäften in Plauen und Falkenstein unterwegs und hat neben Bekleidung, Zigaretten und Parfüm auch Elektronik und Lebensmittel mitgehen lassen und sie teilweise im Kinderwagen versteckt. Auch Passanten haben sie beklaut. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.