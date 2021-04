Diebespaar rast filmreif davon

Weiden (dpa/lby) – Aufsehenerregende Flucht, aber keine Beute: Ein Diebespaar ist in Weiden in der Oberpfalz wie in einer Filmszene von einem Supermarkt-Parkplatz geflohen. Eine verdächtige Frau hatte beim Verlassen des Geschäfts mit den gesicherten Elektroartikeln den Diebstahlalarm ausgelöst, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Verkäuferin nahm die Verfolgung auf. Die Frau sprang in ein wartendes Auto und warf das Diebesgut im Wert von etwa 14 Euro der Verfolgerin entgegen. Der Komplize gab Gas. Ein Zeuge stellte jedoch seinen Wagen quer und blockierte den Weg. Daraufhin legte der Verdächtige den Rückwärtsgang ein. Das Paar raste schließlich unerkannt vom Parkplatz davon.

