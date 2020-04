Diebe versuchen sich an zivilem Polizeiauto: Festgenommen

Neunkirchen (dpa/lby) – Ausgerechnet an einem zivilen Polizeiauto haben zwei Diebe ihr Glück versucht – und wurden dabei ertappt. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, fuhr in der Nacht auf Sonntag eine Streife durch Neunkirchen (Landkreis Miltenberg). Die Beamten parkten am Straßenrand und gingen zu Fuß durch den Ort. Als sie zurückkamen, sahen sie, dass sich zwei Männer am Auto zu schaffen machten. Die Polizisten nahmen die 31- und 39-jährigen Männer fest und durchsuchten deren gemeinsame Wohnung. Dort fanden sie einem Sprecher zufolge unter anderem Geldbeutel, Taschenlampen und Messer. Die Polizei geht davon aus, dass die wegen Diebstahls vorbestraften Männer die Sachen aus unverschlossenen Autos klauten. Gegen beide wird nun ermittelt.