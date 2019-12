Diebe stehlen drei Lämmer auf Weihnachtsmarkt

Regensburg (dpa) – Auf einem Regensburger Weihnachtsmarkt haben unbekannte Täter drei Lämmer gestohlen. Der Betreiber eines Marktstandes hatte die Jungtiere zusammen mit den Elterntieren in der Nacht zum Donnerstag in einem Stallanhänger auf dem Gelände des Weihnachtsmarktes untergebracht. Als das Schaf und der Bock am Vormittag auffällig laut blökten, schaute der Halter nach seinen Tieren. Von den drei Lämmern im Wert von 300 Euro fehlte jede Spur. Wie die Polizei berichtete, waren die Diebe vermutlich über einen Zaun auf das Gelände des Marktes gelangt.