Ganz unauffällig dürfte es eigentlich nicht zugegangen sein, trotzdem ist Dieben aber gelungen in der Nacht zum Mittwoch einen Pritschenwagen von einem Autohändler in Helmbrechts zu klauen. Wie die Polizei mitteilt, ist der weiße Wagen über 16 Jahre alt und hat einen Wert von etwa 7.000 Euro. Die Kripo Hof ermittelt und sucht Zeugen. Wem in der Helmbrechtser Frankenstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, soll sich bitte melden.

Tel.: 09281 704-0