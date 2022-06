Die Polizei hat in Niederbayern einen mutmaßlichen Schleuser gestoppt. Der 45-Jährige hatte mit seinem Auto und drei (…)

Mutmaßlicher Schleuser an Grenze angehalten

Einbrecher verursachen hohen Sachschaden in Freibad

In Niederbayern haben zwei Einbrecher in einem Freibad enormen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten (…)