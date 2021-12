Diebe klauen sakrale Gegenstände aus Wallfahrtskirche

Regensburg (dpa/lby) – Zerbrochene Kerzenständer, Altarkreuz herausgebrochen und gestohlen – so haben Zeugen eine (…)

Unbekannter randaliert und uriniert in Regensburger Kirche

Hettenshausen (dpa/lby) – Ein junger Mann soll in Oberbayern versucht haben, seinen Vater zu erschlagen. Nach Polizeiangaben (…)

Raubüberfall in Wohnung in Ingolstadt: Zwei Männer in Haft

Ingolstadt (dpa/lby) – Nach einem schweren Raubüberfall in Ingolstadt hat ein Richter einen Haftbefehl gegen zwei Männer (…)