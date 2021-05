Dieb versteckt sich in Glaswolle-Matten vor der Polizei

Rügland (dpa/lby) – Um nicht ins Gefängnis zu müssen, hat sich ein Dieb in Mittelfranken auf seinem Dachboden in Glaswolle versteckt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fanden die Ermittler den in die Matten eingewickelten 44-Jährigen am Donnerstag in Rügland (Landkreis Ansbach). Der Einsatz habe rund eineinhalb Stunden gedauert, sagte ein Sprecher. «Wir haben das Haus von oben bis unten durchsucht.»

Der Mann war demnach zu sieben Monaten Haft verurteilt worden, weil er 2018 bei einer Probefahrt mit einem rund 3800 Euro teuren E-Bike verschwunden war. Sein Versuch, sich vor der Strafe zu drücken, blieb erfolglos: Die Polizei brachte ihn ins Ansbacher Gefängnis.

© dpa-infocom, dpa:210528-99-773407/2