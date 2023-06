Dieb nimmt Jacke aus Krankenwagen und Getränke aus Bäckerei

Mit einem dreisten Dieb hat es die Polizei im oberbayerischen Landkreis Ebersberg zu tun bekommen: Der 20-Jährige habe erst eine Einsatzjacke aus einem Rettungswagen gestohlen, dann bediente er sich an den Getränken einer Bäckerei, teilte die Polizeiinspektion Ebersberg am Freitag mit.

Der Mann nutzte demnach am Donnerstag die Abwesenheit von Rettungskräften in Kirchseeon aus, um sich an deren Krankenwagen zu vergreifen. Er öffnete die unverschlossene Tür und nahm die Einsatzjacke vom Fahrersitz mit.

Eine Zeugin beobachtete die Tat und rief die Polizei. Die Beamten konnten den polizeibekannten Mann kurze Zeit später in der Nähe finden. Er trug den Angaben zufolge die gestohlene Jacke noch über seiner eigenen Kleidung.

Dennoch schlich er sich kurz darauf in eine Bäckerei und griff einige Getränke. Er sei dabei deutlich alkoholisiert gewesen. Die Polizei wurde wieder gerufen und nahm den Mann in Gewahrsam, bis er nüchtern war.