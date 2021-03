Dieb klaut 1200 Brillen

Würzburg (dpa/lby) – Etwa 1200 Brillen hat ein Unbekannter bei einem nächtlichen Einbruch in Würzburg gestohlen. Aus einem Optikergeschäft erbeutete er zudem Bargeld und Elektrogeräte. Den Einbruch habe der Ladeninhaber am Donnerstagmorgen entdeckt, teilte die Polizei mit: Die Tür war aufgebrochen, Schränke und Schubladen durchwühlt. Außer den Brillen fehlten Werkzeuge und kleinere Geräte wie ein Tablet, sagte ein Sprecher am Freitag. Zur Summe des gestohlenen Bargelds machte die Polizei keine Angaben, der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:210319-99-886686/2