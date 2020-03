Dieb geschnappt: Ist er auch für PKW-Diebstähle in Hof verantwortlich?

Die Masche scheint die gleiche zu sein: In Bayreuth hat die Polizei gestern einen Mann aus Leipzig gestoppt, der einen unversperrten PKW gestohlen hat. Auch in Hof hat jemand am Dienstag einen Wagen, der nicht abgesperrt gewesen ist, gestohlen. Die oberfränkische Polizei vermutet einen Zusammenhang. Gegen den Mann ist nach dem Diebstahl in Bayreuth Unterbringungsbefehl ergangen. Wegen seines psychisch auffälligen Verhaltens ist er deshalb in einem Krankenhaus untergebracht worden. Die Kripo Bayreuth und Hof ermitteln nun zusammen. Der Mann, der unter Drogen stand und keinen Führerschein besitzt, könnte auch für weitere Auto-Diebstähle im Hofer Stadtgebiet verantwortlich sein.