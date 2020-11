Die Woche endet in Bayern mit heiterem Wetter

München (dpa/lby) – Zum Ende der Woche können sich Menschen in Bayern über einige sonnige Stunden freuen. Nach Auflösung des Nebels, der am Freitagmorgen in manchen Teilen des Landes noch die Sicht blockiere, komme Sonne zum Vorschein, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. In Schwaben und im südlichen Alpenvorland halte sich Hochnebel teilweise bis zum Nachmittag. Die Meteorologen rechnen mit Höchsttemperaturen zwischen 7 und 11 Grad, im Bayerischen Wald und in höheren Alpentälern könnten die Werte auch auf bis zu 13 Grad klettern. Auch am Samstag wird reichlich Sonne erwartet, nur in Teilen Schwabens und Oberbayerns bleibe es den Tag über trüb.