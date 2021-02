Die Wirtschaft in Oberfranken: Bundestagsabgeordnete fordern Perspektiven

Dass jeder in der Corona-Zeiten zurückstecken muss, ist mittlerweile klar. Auch die oberfränkische Wirtschaft trifft die Pandemie hart. Die fünf Oberfränkischen CSU-Bundestagsabgeordneten haben sich jetzt mit der IHK für Oberfranken Bayreuth virtuell zusammengesetzt. Dabei haben sie deutlich gemacht, dass die Wirtschaft vor allem folgendes brauche: Planungssicherheit, Rechtssicherheit und Zukunftsperspektiven. Auch der Hochfränkische Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich ist bei der Videokonferenz dabei gewesen. Er hat vor allem auf die Situation mit Tschechien hier in der Region aufmerksam gemacht und fordert realistische Öffnungsperspektiven und Planungssicherheit. Viele Grenzpendler und Unternehmen in Grenznähe seien betroffen und erheblich belastet. Friedrich fordert, dass der Einzelhandel schnell öffnen darf, um Schaden auch für die oberfränkischen Innenstädte abzuwenden.