„Die Wertschaft“: Wann ihr am Untreusee wieder einkehren könnt

Die Sonne und steigende Temperaturen locken so allmählich wieder nach draußen – Auf Bier und Bratwürste am Hofer Untreusee müsst ihr auch in Zukunft nicht verzichten: Die Sommergaststätte am Untreusee hat mit den Hofer Volksfestwirten neue Betreiber gefunden. Vor zwei Wochen haben die Jungs den Pachtvertrag unterschrieben. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Ein bis zwei Wochen dauerts aber noch bis zur Eröffnung, sagt Teammitglied Björn Pausch:

Parallel dazu bauen die Hofer Volksfestwirte das Seestüberl im Inneren der Gaststätte um; Priorität haben aber der Imbiss und der Außenbereich, so Pausch.