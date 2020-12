Die vermissten Jugendlichen aus Weißenstadt: Sie ist wieder da, er bleibt vermisst

Viele Menschen haben sich bestimmt große Sorgen um sie gemacht. Ende November waren eine 16-jährige und ein 15-jähriger aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Weißenstadt verschwunden. Jetzt ist zumindest das Mädchen wieder aufgetaucht, der Junge bleibt weiterhin vermisst.

Die Polizei hat die 16-jährige nach einer großangelegten Suche unversehrt in Mittelfranken gefunden. Sie ist jetzt wieder in Obhut. Wo ihr Begleiter, Luca Backer aus dem Lichtenfels aktuell ist, darüber weiß die Polizeio weiterhin nichts. Der Jugendliche ist etwa 1 Meter 75 groß, schlank und hatte zuletzt dunkelblonde, glatte, kurze Haare. Wer etwas darüber weiß, wo er sich aufhält oder ihn gesehen hat, soll sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen.