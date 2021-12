Die Skisaison im Fichtelgebirge startet bald: Verantwortliche zeigen sich optimistisch

In gut einer Woche – am Freitag, den 17. Dezember – startet im Fichtelgebirge offiziell die Skisaison 21/22. Ferdinand Reb, der Geschäftsführer der Tourismuszentrale Fichtelgebirge schaut zwar optimistisch und freudig auf die kommende Saison. Trotzdem wird Corona zu spüren sein – gerade bei Urlaubsangeboten und -anfragen. Je höher das Risiko einer Absage durch die Pandemie sei, desto weniger wird auch gebucht, so Reb.

Sorgen mache er sich über die kommende Saison und etwaige Regeländerungen trotz allem nicht. Die letzten Monate und Jahre hätten gezeigt, dass man beim Thema Corona flexibel bleiben müsse. Seine Aufgabe und die seines Teams bliebe es, etwaige Regeländerungen immer verständlich und deutlich zu kommunizieren und praktikabel umzusetzen.